​Дубль Месси принес "Барселоне" победу в Кубке Испании - ВИДЕО

31 мая, 2015 15:58

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Футболисты «Барселоны» нанесли поражение «Атлетику» в финале Кубка Испании. Как передает Report, встреча завершилась со счетом 3:1. Дублем в составе каталонцев отметился Лионель Месси, а еще один мяч на свой счет записал бразильский форвард Неймар. Кубок Испании. Финал «Атлетик» — «Барселона» — 1:3 Голы: Уильямс, 80 — Месси, 20, 74; Неймар, 36. Предупреждения: Джеллаби, 28; Диарра, 76; Аит-Бен-Идир, 90+1 — Верратти, 51; Давид Луис, 60.