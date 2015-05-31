​Дубль Месси принес "Барселоне" победу в Кубке Испании - ВИДЕО

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Футболисты «Барселоны» нанесли поражение «Атлетику» в финале Кубка Испании.
Как передает Report, встреча завершилась со счетом 3:1.
Дублем в составе каталонцев отметился Лионель Месси, а еще один мяч на свой счет записал бразильский форвард Неймар.
Кубок Испании. Финал
«Атлетик» — «Барселона» — 1:3
Голы: Уильямс, 80 — Месси, 20, 74; Неймар, 36.
Предупреждения: Джеллаби, 28; Диарра, 76; Аит-Бен-Идир, 90+1 — Верратти, 51; Давид Луис, 60.
News DepartmentАвтор новости
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