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    ​Дубль Месси принес "Барселоне" победу в Кубке Испании - ВИДЕО

    Футболисты «Барселоны» в финале нанесли поражение Атлетику

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Футболисты «Барселоны» нанесли поражение «Атлетику» в финале Кубка Испании.

    Как передает Report, встреча завершилась со счетом 3:1.

    Дублем в составе каталонцев отметился Лионель Месси, а еще один мяч на свой счет записал бразильский форвард Неймар.

    Кубок Испании. Финал

    «Атлетик» — «Барселона» — 1:3

    Голы: Уильямс, 80 — Месси, 20, 74; Неймар, 36.

    Предупреждения: Джеллаби, 28; Диарра, 76; Аит-Бен-Идир, 90+1 — Верратти, 51; Давид Луис, 60.

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