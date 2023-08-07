Дубль Месси помог "Интер Майами" выйти в 1/4 финала Кубка лиг

"Интер Майами" вышел в четвертьфинал Кубка лиг, обыграв в серии послематчевых пенальти "Даллас".

"Интер Майами" вышел в четвертьфинал Кубка лиг, обыграв в серии послематчевых пенальти "Даллас".

Как передает Report , основное время матча завершилось вничью с результатом 4:4, в серии пенальти футболисты "Интер Майами" оказались точнее — 3:5.

Дубль за "Интер Майами" оформил аргентинский нападающий Лионель Месси. Он открыл счет в матче на шестой минуте с передачи Жорди Альбы и забил на 85-й минуте, принеся своей команде ничью. Теперь на его счету семь голов в четырех матчах за клуб, он оформил третий дубль подряд. Свою попытку в серии пенальти форвард, который бил первым, также реализовал.

Месси перешел в "Интер Майами" в июле на правах свободного агента и дебютировал в ночь на 22 июля, в первом же матче отметившись голом.

Последние два года он играл за французский "Пари Сен-Жермен". Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.

Большую часть карьеры Месси выступал за "Барселону". Каталонскую команду он покинул в 2020 году.