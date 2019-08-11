Дубль Кейна принёс "Тоттенхэму" победу над "Астон Виллой"

Лондонский "Тоттенхэм" одержал домашнюю победу над "Астон Виллой" (3:1) в матче 1-го тура чемпионата Англии.

Как передаёт Report, первый мяч во встрече был забит на 9-й минуте: с передачи Тайрона Мингса отличился полузащитник гостей Джон Макгинн.

Хозяева сравняли счёт на 73-й минуте. Дебютным голом за "шпор" отметился французский хавбек Тангай Н'Домбеле Альваро. Голевую передачу ему отдал Лукас Моура. На 86-й минуте второй гол в ворота гостей забил Гарри Кейн. Он же на 90-й минуте оформил дубль.

Ранее в матче 1-го тура английской Премьер-лиги "Кристал Пэлас" сыграл в безголевую ничью с "Эвертоном" - 0:0. Матч "Уотфорда" с "Брайтон энд Хоув Альбион" завершился со счётом 3:0 в пользу гостей. "Манчестер Сити" на выезде разгромил лондонский "Вест Хэм" - 5:0.

1-й тур АПЛ завершится 11 августа матчами "Лестер Сити" - "Вулверхэмптон", "Ньюкасл" - "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" - "Челси".