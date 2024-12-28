Друг погибшего в авиакатастрофе юного футболиста: Он был хорошим товарищем

В Баку проходит церемония прощания с юным футболистом Мухаммедали Егяновым, погибшим в результате трагической авиакатастрофы рейса Баку-Грозный 25 декабря.

В Баку проходит церемония прощания с юным футболистом Мухаммедали Егяновым, погибшим в результате трагической авиакатастрофы рейса Баку-Грозный 25 декабря.

Как сообщает Report, почтить память 13-летнего Мухаммедали пришли также его друзья и одноклассники.

Мухаммедали Еганов выступал за футбольный клуб "Гянджлик" в Баку. Он учился в 8-м классе средней школы №27.

Один из друзей мальчика Гусейн Гулиев рассказал журналистам, что Мухаммедали был хорошим товарищем и подавал большие надежды в спорте.

"Мухаммедали летел к маме в Грозный, чтобы отметить с ней новогодние праздники. Он был хорошим товарищем. Мы учились в одной школе. Перед отъездом он успел попрощаться со всеми друзьями и преподавателями", - вспоминает Гусейн.

Тетя Мухаммедали Зара Иванова рассказала, что мать мальчика проживает в Грозном.

"Очень тяжело подобрать слова. Мухаммедали был прекрасным, добрым мальчиком. Он летел к своей маме, хотел встретить с ней Новый год", - сказала она.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29.