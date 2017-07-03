Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Полузащитник и капитан сборной Германии Юлиан Дракслер признан лучшим игроком Кубка конфедераций 2017 года.

Как передает Report, 23-летний футболист, представляющий на клубном уровне «ПСЖ», по окончании финальной игры с национальной командой Чили получил специальную награду — «Золотой мяч».

Германия в финале выиграла у Чили со счётом 1:0. Дракслер принял участие во всех матчах немецкой команды на Кубке конфедераций, забил один гол и сделал один голевой пас.

Предыдущие обладатели «Золотого мяча» Кубка конфедераций: Денилсон, Роналдиньо, Робер Пирес, Тьерри Анри, Адриано, Кака, Неймар.