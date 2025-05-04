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Донецкий "Шахтер" впервые за 25 лет не сыграет в Лиге чемпионов УЕФА

Донецкий "Шахтер" впервые за 25 лет не сыграет в Лиге чемпионов УЕФА Украинский футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) впервые в XXI веке не сыграет в Лиге чемпионов.
Футбол
4 мая 2025 г. 13:34
Донецкий Шахтер впервые за 25 лет не сыграет в Лиге чемпионов УЕФА

Украинский футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) впервые в XXI веке не сыграет в Лиге чемпионов.

Как передает Report, это стало известно после того, как киевское "Динамо" победило "Ингулец" (4:0) в матче 27-го тура чемпионата Украины.

Благодаря этому столичная команда оторвалась на десять очков за три тура до конца чемпионата страны и оказалась недосягаемой для "Шахтера".

Таким образом, "Шахтер" потерял шансы на выступление в Лиге чемпионов, поскольку от Украины в турнире выступает одна команда. Чемпион страны начнет путь в ЛЧ со второго квалификационного раунда.

В текущем сезоне "Шахтер" занял 27-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов и не смог выйти в плей-офф. Клуб пропустит розыгрыш ЛЧ впервые с сезона-1999/2000.

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Версия на азербайджанском языке "Şaxtyor" 1999/2000 mövsümündən bəri ilk dəfə UEFA Çempionlar Liqasında oynamayacaq

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