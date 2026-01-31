Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Дом футболиста "Ман Сити" Диаша ограбили во время матча Лиги чемпионов

    Футбол
    • 31 января, 2026
    • 00:48
    Дом футболиста Ман Сити Диаша ограбили во время матча Лиги чемпионов

    Дом португальского защитника английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Рубена Диаша был ограблен во время домашнего матча общего этапа Лиги чемпионов против турецкого "Галатасарая".

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Telegraph.

    По информации источника, в момент ограбления дома никого не было, а злоумышленники украли несколько вещей. Отмечается, что полиция уже начала расследование, а клуб готов оказать футболисту всю необходимую помощь.

    Диашу 28 лет, он выступает за "Манчестер Сити" с осени 2020 года. В составе команды защитник провел 247 матчей, в которых отметился 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Вместе с клубом защитник четыре раза победил в чемпионате Англии, а также по разу выиграл кубок и суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

    Встреча прошла 28 января и завершилась победой "Манчестер Сити" со счетом 2:0. Диаш пропустил игру из-за повреждения, которое получил в начале января.

    ограбление
    "Mançester Siti"nin futbolçusu Diaşın evi qarət edilib
    Ты - Король

    Последние новости

    09:49

    Гидрометслужба предупредила об ухудшении видимости на дорогах Азербайджана

    Экология
    09:40

    Премьер-лига: Сегодня "Сабах" сыграет с "Зиря"

    Футбол
    09:37

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.01.2026)

    Финансы
    09:26

    Токио рассчитывает на расширение оборонного и экономического сотрудничества с Лондоном

    Другие страны
    09:15

    Флот КНР провел боевое патрулирование недалеко от Филиппин

    Другие страны
    09:15

    Арагчи: Иран всегда готов сотрудничать со странами региона для поддержания мира

    В регионе
    08:54

    В Великобритании зафиксирован резкий рост заболеваемости туберкулезом

    Другие страны
    08:36

    В Алтайском крае РФ четверо, включая детей, погибли при пожаре

    В регионе
    08:08

    NYT: В США расширили полномочия миграционных агентов по задержанию без ордера

    Другие страны
    Лента новостей