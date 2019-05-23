В преддверии финала Лиги Европы в Баку болельщики "Арсенала" пошли на провокацию

До предстоящего в Баку финала Лиги Европы болельщики английского "Арсенала" пошли на провокацию.

Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, в "Твиттере" они "ополчились" против футболистов "Челси" НГоло Канте, Эдена Азара и Кепа Аррисабалага.

Они заявили, что не желают участия в бакинском финале всех трех футболистов, так они являются армянами.

Пользователь "Твиттера" некий Ричард написал, что во время поездки на каникулы в Армению встретился там с Канте и Азаром, которые приехали навестить своих бабушек и дедушек.

Другой фанат заявил, что после теста ДНК Аррисабалага выяснилось, что он на 62% армянин.

Отметим, что в предстоящем 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе финале встретятся английские клубы "Арсенал" и "Челси".