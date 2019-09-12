 Наверх

Дмитрий Назаров: Мы порадовали весь Азербайджан

Дмитрий Назаров: Мы порадовали весь Азербайджан

"Мы показали хорошую игру, тем самым порадовав всю страну. Это позитивное чувство я принес с собой в клуб".

Как сообщает Report, об этом футболист сборной Азербайджана и немецкого клуба "Эрцгебирге Ауэ" Дмитрий Назаров сказал Tag24, комментируя ничью (1:1) в матче сборной Азербайджана со сборной Хорватии в рамках отборочного тура ЕВРО-2020.

29-летний полузащитник сказал, что чувствует себя хорошо: " В матчах против сборных Уэльса и Хорватии я практически до конца был на поле. В результате, я получил важное игровое время".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!