Дмитрий Назаров: Мы порадовали весь Азербайджан

"Мы показали хорошую игру, тем самым порадовав всю страну. Это позитивное чувство я принес с собой в клуб".

Как сообщает Report, об этом футболист сборной Азербайджана и немецкого клуба "Эрцгебирге Ауэ" Дмитрий Назаров сказал Tag24, комментируя ничью (1:1) в матче сборной Азербайджана со сборной Хорватии в рамках отборочного тура ЕВРО-2020.

29-летний полузащитник сказал, что чувствует себя хорошо: " В матчах против сборных Уэльса и Хорватии я практически до конца был на поле. В результате, я получил важное игровое время".