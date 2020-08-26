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Дмитрий Назаров отказался выступать за сборную Азербайджана 

Дмитрий Назаров отказался выступать за сборную Азербайджана  По словам футболиста, его решение связано с пандемией коронавируса
Футбол
26 августа 2020 г. 13:56
Дмитрий Назаров отказался выступать за сборную Азербайджана 

Дмитрий Назаров,защищающий честь немецкого футбольного клуба "Ertskebirge",  отказался выступать за сборную Азербайджана в Лиге наций УЕФА.

Как передает Report, об этом 30-летний форвард сообщил изданию Sueddeutsche.

По словам футболиста, его решение связано с пандемией коронавируса: "Много случаев заражения коронавирусом. Азербайджан находится в зоне риска, к тому же перелет не столь легок. Поэтому, после переговоров с главным тренером сборной, я решил отказаться".

Отметим, что 5 сентября сборная Азербайджана проведет матч со сборной Люксембурга, а три дня спустя - на выезде сыграет против сборной Кипра.

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Версия на азербайджанском языке Dmitri Nazarov millimizdən imtina etdi

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