Дисциплинарный комитет АФФА присудил "Нефтчи" техническое поражение

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Нефтчи" получил техническое поражение.

Как передает Report, такое решение принял дисциплинарный комитет АФФА. Причиной указано нарушение лимита флагмана на легионеров в выездном матче XXVII тура Пермьер-лиги Азербайджана против "Зира". В решении говорится: "За нарушение лимита на 68-й минуте игры во время замены в составе клуба "Нефтчи" клубу присуждается техническое поражение со счетом 0:3".

Кроме того, "Нефтчи" оштрафован на 800 манатов за получение 5 игроками желтых карточек.

Отметим, что ФК "Зира", набравший после этого решения 36 баллов, поднялся на 4 место и в значительной степени обеспечил пропуск в Евролигу. Для получения пропуска команде во главе с главным тренером Айханом Аббасовым достаточно сыграть вничью с AZAL на выездном матче 29 апреля. Оставшийся на 7 месте с 29 баллами "Нефтчи" полностью потерял шанс попасть в Евролигу.