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    Дисциплинарный комитет АФФА отстранил еще одну команду "Шарурспор"от участия в чемпионате Азербайджана

    В качестве причины приводится неучастие команды в третий раз на матче чемпионата

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Футбольная команда "Шарурспор" U19 отстранена от участия в чемпионате Азербайджана.

    Как сообщает Report, решение по этому поводу принято Дисциплинарным комитетом АФФА. В качестве причины приводится неучастие команды в третий раз на матче чемпионата.

    "Шарурспор" не уехал на запланированный на 29 марта выездной матч с "Зиря". Дисциплинарный комитет даже присудил клубу техническое поражение со счетом 0:3.

    Отметим, что некоторое время назад основную команду "Шарурспор" отстранили от I Дивизиона Азербайджана из-за частичного доказательства ее участия в договорных матчах. 

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