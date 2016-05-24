Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал клубы на крупную сумму

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА обнародовал наказания, связанные с играми XXXVI тура в Премьер лиге Азербайджана. Наиболее строгие виды наказаний были применены в связи с инцидентами, произошедшими на матче "Раван"-"Хазар-Лянкяран".

"Хазар-Лянкяран" потерял 7 000, а владельцы поля - 2 000 манатов. "Хазар-Лянкяран", 5 футболистов которого в ходе матча получили желтые карточки, был оштрафован на 1 000 манатов.

Штраф еще на 1 000 манатов был применен за использование болельщиками клуба на 73-й минуте матча пиротехники.

Спустя 10 минут официальный представитель "Хазар-Лянкяран" Эльвар Гулиев был отстранен с технической зоны за оскорбления в адрес судейской бригады.

Это произошло после решения главного судьи Рамиля Диниева касательно подозрительного пенальти за "Раван". Гулиев был дисквалифицирован на 5 игр, а клуб оштрафован на 5 000 манатов.

Клуб "Раван" был оштрафован на 2 000 манатов, так как на 78-ой минуте матча болельщики забросали поле посторонними предметами.

На встрече с "Интер" команда "Зиря" была оштрафована на 1 000 манатов и 4 футболиста получили желтые карточки.

Штраф на ту же сумму был применен и к команде "Габала", 5 футболистов которой получили желтые карточки. Гянджинский клуб был оштрафован на 2 000 манатов, так как на 75-ой и 85-ой минутах матча болельщики забросали поле посторонними предметами.

Клуб "Сумгайыт" был оштрафован на 1 000 манатов. Причиной послужило наказание 5 футболистов на матче с "Нефтчи" желтой карточкой.

Клубу придется выплатить дополнительный штраф в 2 000 манатов, так как на 80-ой минуте болельщики забросали поле посторонними предметами.

Тренер "Сумгайыт" Сеймур Рагимов был наказан на 1 игру за дисквалификацию по причине нарушения на 83-ей минуте правил технической зоны. Клуб оштрафован на 1 000 манатов.