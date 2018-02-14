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    Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал клуб "Карабах"

    Причиной послужило поведение болельщиков на матче с Габалой

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА наказал клуб "Карабах".

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, причиной послужило поведение болельщиков агдамского клуба на матче с "Габалой" в XV туре Премьер-лиги Азербайджана.

    На 72-й минуте матча фанаты бросили на футбольное поле посторонние предметы. По этой причине команду оштрафовали на 1 600 манатов.

    Отметим, что матч завершился ничьей - 0:0. 

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