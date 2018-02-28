Дисциплинарный комитет АФФА наказал клуб "Зиря"

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Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал клуб "Зиря" на 200 манатов.
Как сообщает Report, причина связана с отстранением с игрового поля получившего вторую желтую карточку футболиста "Зиря" Илькина Мурадова во время выездного матча с "Нефтчи" XVII тура Премьер-лиги Азербайджана.
Наказанному на 76-й минуте И.Мурадову придется пропустить домашний матч с "Кешля" 4 марта.
Отметим, что матч "Нефтчи" - "Зиря" завершился вничью - 1:1.
Sport DepartmentАвтор новости
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