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Дисциплинарный комитет АФФА наказал футбольные клубы

Дисциплинарный комитет АФФА наказал футбольные клубы Состоялось очередное заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.
Футбол
21 декабря 2021 г. 15:22
Дисциплинарный комитет АФФА наказал футбольные клубы

Состоялось очередное заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

По сообщению Report, на заседании были приняты решения по правонарушениям, произошедшим в матчах 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу и 14 тура Премьер-лиги Азербайджана.

Во время матча 1/8 финала Кубка Азербайджана МОИК - «Габала» за неявку на совещание (перед игрой) представителя службы пожарной охраны клуба, являющийся хозяином поля, оштрафован на 400 манатов (статья 62.2).

За неучастие в заседании представителя футбольной команды МОИК клуб, являющийся хозяином поля, оштрафовали на 800 манатов (статья 62.1).

За грубую игру футболист клуба МОИК Эльшан Вейсов получил красную карточку и был удален с поля, он пропустит две игры, клуб же оштрафован на 1600 манатов (статья 36.1).

За то, что 4 футболиста команды MOИK были наказаны желтой карточкой, футбольный клуб оштрафован на 800 манатов (статья 39).

В матче 1/8 финала «Закатала» - «Сабаил» 4 футболиста клуба «Закатала» были наказаны желтой карточкой, за это клуб оштрафован на 800 манатов (статья 39).

В матче 14 тура Премьер - лиги Азербайджана «Габала» - «Нефтчи» футболист клуба «Габала» Руан Ренато получил вторую желтую карточку и был удален с поля, он пропустит одну игру, клуб же оштрафован на 200 манатов (статья 47.1).

4 игрока футбольной команды «Нефтчи» были наказаны желтой карточкой, за это клуб оштрафован на 800 манатов (статья 39).

Футбольный клуб «Сумгаит» оштрафован на 1600 манатов за то, что во время матча «Сумгаит» - «Кешля» болельщики клуба «Сумгаит» на 80-ой минуте бросили на поле посторонний предмет (статья 51.1).

Во время матча «Карабах» - «Зиря» 14 тура Премьер-лиги Азербайджана 4 футболиста клуба «Карабах» получили желтые карточки, за это клуб оштрафован на 800 манатов (статья 39).

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Версия на азербайджанском языке AFFA İntizam Komitəsi klubları cəzalandırıb

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