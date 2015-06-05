​"Динамо" обыграло по пенальти "Шахтер" в финале Кубка Украины ВИДЕО

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Киевское "Динамо" на своем домашнем стадионе переиграло в серии пенальти донецкий "Шахтер" в финальном матче Кубка Украины.

Как передает Report, основное время встречи завершилось со счетом 0:0, в добавленную тридцатиминутку голов забито также не было, а в серии послематчевых ударов сильнее оказались игроки столичной команды.

Добавим, что на 115-й минуте поединка бело-голубые остались в меньшинстве — красную карточку получил Сергей Рыбалка.

Кубок Украины. Финал

"Динамо" (Киев) — "Шахтер" (Донецк) — 0:0 (5:4)

Удаления: Рыбалка, 115 — нет.