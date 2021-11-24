О нас
Report Georgia
Аудио новости

Дик Адвокат ушёл в отставку с поста главного тренера сборной Ирака

Дик Адвокат ушёл в отставку с поста главного тренера сборной Ирака Главный тренер сборной Ирака Дик Адвокат подал в отставку со своего поста.
Футбол
24 ноября 2021 г. 00:49
Дик Адвокат ушёл в отставку с поста главного тренера сборной Ирака

Главный тренер сборной Ирака Дик Адвокат подал в отставку со своего поста.

Как передает Report, об этом сообщает Soccer Iraq в социальной сети Twitter.

74-летний специалист работал с командой в отборочном турнире чемпионата мира – 2022. Сборная под его руководством набрала 4 очка в 6 матчах. В группе с Ираком также выступают Иран, Южная Корея, ОАЭ, Ливан и Сирия. Сборная Ирака занимает пятую строчку из шести возможных. Национальной команде осталось сыграть 4 игры до завершения отборочного цикла к чемпионату мира, который пройдёт в Катаре.

Отметим, что Дик Адвокат завершал тренерскую карьеру 7 раз. В последний раз Дик объявлял об этом в мае 2021 года, когда руководил «Фейеноордом».

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dik Advokat İraq millisindən istefa verib

Самое читаемое

Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
19 ноября 2021 г. 21:32
Ибрагимович установил рекорд Серии А
Ибрагимович установил рекорд Серии А
21 ноября 2021 г. 09:55
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
20 ноября 2021 г. 18:41
Четыре футболиста «Баварии» помещены на карантин
Четыре футболиста «Баварии» помещены на карантин
21 ноября 2021 г. 17:22
Сульшер покинул пост главного тренера Манчестер Юнайтеда
Сульшер покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтеда"
21 ноября 2021 г. 14:34
Азербайджанский гимнаст завоевал серебряную медаль на ЧМ в Баку
Азербайджанский гимнаст завоевал серебряную медаль на ЧМ в Баку
21 ноября 2021 г. 15:09
Руководство Манчестер Юнайтед уволит главного тренера
Руководство "Манчестер Юнайтед" уволит главного тренера
21 ноября 2021 г. 12:22
Пропавшая китайская теннисистка появилась на публике
Пропавшая китайская теннисистка появилась на публике
21 ноября 2021 г. 16:12
Боксер Портер объявил о завершении карьеры
Боксер Портер объявил о завершении карьеры
21 ноября 2021 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi