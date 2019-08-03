​Дибала не хочет выступать за "Манчестер Юнайтед"

Аргентинский нападающий итальянского "Ювентуса" Пауло Дибала не хочет играть за английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед".

Как передаёт Report, об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 25-летний Дибала в разговоре с руководством "Ювентуса" заявил, что хотел бы продолжить выступление в составе клуба под руководством тренера Маурицио Сарри, который возглавил "Ювентус" этим летом. При этом представители "Ювентуса" уже договорились с "Манчестер Юнайтед" и 26-летним бельгийским нападающим английского клуба Ромелу Лукаку об обмене на Дибалу.

Напомним, что летнее трансферное окно в Англии закрывается 8 августа.