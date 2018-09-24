Дэвид Бэкхем хочет назначить Зинедина Зидана главным тренером своей команды

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бэкхем хочет назначить француза Зинедина Зидана главным тренером американской команды "Интер Майами", владельцем которого является.

Как сообщает Report со ссылкой на The Mirror, Бэкхем заинтересован в том, чтобы пост главного тренера возглавил 46-летний специалист, с которым он выступал в испанском "Реал Мадриде".

Отметим, что "Интер Майами" начнёт выступать в MLS, высшей лиге США и Канады по футболу, с 2020 года. Подавший в конце прошлого сезона в отставку с поста главного тренера "Реал Мадрида" Зинедин Зидан на данный момент безработный.