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Делегация AMADA приняла участие в заседании Всемирного антидопингового агентства

Делегация AMADA приняла участие в заседании Всемирного антидопингового агентства Делегация во главе с исполнительным директором Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Тахминой Таги-заде приняла участие в 66-м заседании Специального европейского комитета по Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в Страсбурге
Футбол
21 ноября 2024 г. 15:09
Делегация AMADA приняла участие в заседании Всемирного антидопингового агентства

Делегация во главе с исполнительным директором Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Тахминой Таги-заде приняла участие в 66-м заседании Специального европейского комитета по Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в Страсбурге (Франция).

Как сообщает Report, в повестку дня мероприятия вошли утверждение отчета прошедшей встречи, организация антидопинговой политики в рамках международного права, новые вызовы, планирование будущих встреч, создание справедливых условий в спорте в целях продвижения гендерного равенства, деятельность комитета "Обеспечение гендерного равенства в антидопинге" (GECA).

На мероприятии также была высоко оценена важность инициативы OneVoice, нацеленной на координацию антидопинговых мер по всему миру и разработку единой стратегии.

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Версия на азербайджанском языке AMADA-nın nümayəndə heyəti Ümumdünya Antidopinq Agentliyinin iclasında iştirak edib

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