​Дебютант Премьер-лиги Азербайджана обновит стадион

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Клуб "Зиря", завоевавший право на участие в Премьер-лиге Азербайджана по футболу в сезоне 2015-2016 года, решил начать подготовительные работы с инфраструктуры.

Как сообщили Report в клубе, с этой целью на стадионе Спортивного комплекса в Зиря приступили к ремонтно-строительным работам и работам по реконструкции.

Проект будет стартовать после завершения сезона в I Дивизионе Чемпионата Азербайджана. Клуб также намерен заменить искусственное покрытие на новое, отвечающее международным стандартам.

Кроме того, будут созданы или же отремонтированы раздевалки, комнаты судей и судей-инспекторов.

В клубе также заявили, что ремонтно-восстановительные работы на этом не заканчиваются. До начала очередного сезона в Премьер-лиге на стадионе произойдут и другие новшества.