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    ​Дебютант Премьер-лиги Азербайджана обновит стадион

    На стадионе Спортивного комплекса в Зиря приступят к ремонтно-строительным работам и работам по реконструкции

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Клуб "Зиря", завоевавший право на участие в Премьер-лиге Азербайджана по футболу в сезоне 2015-2016 года, решил начать подготовительные работы с инфраструктуры.

    Как сообщили Report в клубе, с этой целью на стадионе Спортивного комплекса в Зиря приступили к ремонтно-строительным работам и работам по реконструкции.

    Проект будет стартовать после завершения сезона в I Дивизионе Чемпионата Азербайджана. Клуб также намерен заменить искусственное покрытие на новое, отвечающее международным стандартам.

    Кроме того, будут созданы или же отремонтированы раздевалки, комнаты судей и судей-инспекторов.

    В клубе также заявили, что ремонтно-восстановительные работы на этом не заканчиваются. До начала очередного сезона в Премьер-лиге на стадионе произойдут и другие новшества. 

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