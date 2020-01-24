Давид Сильва: "Реал" звал меня каждый год, но я отказывался

Испанский полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва сообщил, что он неоднократно отклонял предложения мадридского "Реала".

Как передает Report, будучи подростком, испанец жил с семьей на Канарских островах и прошел просмотр на базе "Королевского клуба" в Вальдебебасе, но отец игрока не разрешил ему покинуть родительский дом.

"Реал" звал меня каждый год, но я отказывался. Я играл в родном городе до тех пор, пока мне не исполнилось 14 лет", - приводит слова Сильвы AS.

34-летний Сильва является воспитанником «Валенсии». В 2010 году он перешел в "Манчестер Сити" за € 28,75 млн. В нынешнем сезоне испанский хавбек принял участие в 18 матчах чемпионата Англии, в которых стал автором трёх забитых мячей и семи результативных передач.