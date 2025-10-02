Датские СМИ: "Копенгаген" испытывал серьезные проблемы в матче с "Карабахом"

Футбольный клуб "Карабах" продолжает писать золотую летопись азербайджанского клубного футбола. В матче II тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА агдамцы в Баку обыграли датский "Копенгаген" (FCK) со счетом 2:0. Датская пресса также широко освещала этот матч, признавая силу "Скакунов".

Report представляет дайджест публикаций ведущих СМИ Дании о матче "Карабах".

Одна из крупнейших и старейших датских газет Politiken отмечает, что "Карабах", "начал сезон просто фантастически, набрав шесть очков (в двух матчах общего этапа турнира - ред. )". Издание пишет, что хозяева на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова одержали заслуженную победу. При этом издание отмечает, что после первого тайма агдамцы могли выигрывать и с более крупным счетом (первый тайм завершился 1:0 - ред.).

"С самого начала матча FCK оказался под давлением со стороны очень хорошо подготовленной домашней команды [Карабах], которая выглядела невероятно воодушевленной перед своими болельщиками", - пишет издание.

Другое ведущие издание - Jyllands-Posten - приводит слова главного тренера "Копенгагена" Якоба Нееструпа, который признал превосходство "Карабаха" над датским чемпионом.

""Карабах" был лучшей командой в первом тайме по нескольким параметрам, а мы совершенно не достигли своего уровня. Но во втором тайме мы сделали все, что могли, и тоже были близки к победе, но потом не реализовали свои моменты, и поэтому заслужили поражение", - сказал Нееструп.

Спортивное издание Bold провело интервью с норвежским нападающим датского клуба Мохамедом Эльюнусси, который отметил, что все игроки "Копенгагена" расстроены результатом встречи.

""Карабах" был лучше нас в том, что быстрее двигал мяч. Это случалось и при первом, и при втором касании, и мы все время отставали на полсекунды по всему полю", - отметил Эльюнусси.

Издание DR Nyheder вышло с заголовком "ФК "Копенгаген" разгромлен в Баку".

"Вечер среды не стал одним из лучших матчей Лиги чемпионов для ФК "Копенгаген", который испытывал серьезные проблемы, особенно в первом тайме, и легко мог пропустить больше, чем один гол, который Абделла Зубир. После поражения у "Копенгагена" осталось одно очко в двух матчах лиги турнира, где столичному клубу предстоит сыграть в общей сложности восемь матчей", - пишет DR Nyheder.