Cимеоне может быть уволен из "Атлетико"

Боссы мадридского "Атлетико" могут отправить в отставку Диего Симеоне с поста главного тренера первой команды "матрасников".

Боссы мадридского "Атлетико" могут отправить в отставку Диего Симеоне с поста главного тренера первой команды "матрасников".

Как передает Report со ссылкой на Cadena Ser, в руководстве клуба уверены в тренерском таланте Симеоне. При этом многие боссы мадридцев считают, что аргентинец утратил контроль над раздевалкой. Симеоне, в свою очередь, неудовлетворен тем, что руководство "Атлетико" не выразило ему поддержки после неудачных матчей в нынешнем сезоне. Отмечается, что ряд специалистов уже предложили свои услуги боссам "матрасников".

Напомним, Симеоне тренирует "Атлетико" с 2011 года. Под его руководством клуб дважды стал чемпионом Испании, а также по два раза выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.