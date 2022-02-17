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Cимеоне может быть уволен из "Атлетико"

Cимеоне может быть уволен из "Атлетико" Боссы мадридского "Атлетико" могут отправить в отставку Диего Симеоне с поста главного тренера первой команды "матрасников".
Футбол
17 февраля 2022 г. 21:58
Cимеоне может быть уволен из Атлетико

Боссы мадридского "Атлетико" могут отправить в отставку Диего Симеоне с поста главного тренера первой команды "матрасников".

Как передает Report со ссылкой на Cadena Ser, в руководстве клуба уверены в тренерском таланте Симеоне. При этом многие боссы мадридцев считают, что аргентинец утратил контроль над раздевалкой. Симеоне, в свою очередь, неудовлетворен тем, что руководство "Атлетико" не выразило ему поддержки после неудачных матчей в нынешнем сезоне. Отмечается, что ряд специалистов уже предложили свои услуги боссам "матрасников".

Напомним, Симеоне тренирует "Атлетико" с 2011 года. Под его руководством клуб дважды стал чемпионом Испании, а также по два раза выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

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Версия на азербайджанском языке "Atletiko"da ilk dəfə Simeonenin istefaya göndərilməsi müzakirə olunacaq

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