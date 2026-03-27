    ЧМ-2026: В плей-офф по еврозоне проведено восемь матчей

    • 27 марта, 2026
    • 02:39
    ЧМ-2026: В плей-офф по еврозоне проведено восемь матчей

    В плей-офф по еврозоне в рамках отбора на чемпионат мира по футболу 2026 года проведено восемь матчей.

    Как сообщает Report, по четырем путям определились восемь команд, которые прошли в финал плей-офф.

    В каждом пути полуфиналы и финалы, согласно регламенту, состоят из одного матча. Победитель каждого пути получает путевку на ЧМ-2026.

    Матчи плей-офф по еврозоне ЧМ-2026

    Полуфинал

    Путь A

    Италия - Северная Ирландия 2:0

    Уэльс - Босния и Герцеговина 1:1 (пенальти - 1:2)

    Путь B

    Украина - Швеция 1:3

    Польша - Албания 2:1

    Путь C

    Турция - Румыния 1:0

    Словакия - Косово 3:4

    Путь D

    Дания - Северная Македония 4:0

    Чехия - Ирландия 2:2 (пенальт - 3:2).

    Отметим, что в ЧМ-2026 пройдет в этом году с 11 июня по 19 июля, в нем примут участие в общей сложности 48 команд. Наряду с хозяевами турнира - США, Канадой, Мексикой, право на участие в финальной стадии мундиаля завоевали Кюрасао, Панама, Гаити, Япония, Новая Зеландия, Иран, Аргентина, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, Южная Африка, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Катар, Саудовская Аравия, Англия, Франция, Хорватия, Норвегия, Португалия, Нидерланды, Германия, Швейцария, Шотландия, Испания, Австрия и Бельгия.

    Ты - Король

