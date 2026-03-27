ЧМ-2026: В плей-офф по еврозоне проведено восемь матчей

В плей-офф по еврозоне в рамках отбора на чемпионат мира по футболу 2026 года проведено восемь матчей.

Как сообщает Report, по четырем путям определились восемь команд, которые прошли в финал плей-офф.

В каждом пути полуфиналы и финалы, согласно регламенту, состоят из одного матча. Победитель каждого пути получает путевку на ЧМ-2026.

Матчи плей-офф по еврозоне ЧМ-2026

Полуфинал

Путь A

Италия - Северная Ирландия 2:0

Уэльс - Босния и Герцеговина 1:1 (пенальти - 1:2)

Путь B

Украина - Швеция 1:3

Польша - Албания 2:1

Путь C

Турция - Румыния 1:0

Словакия - Косово 3:4

Путь D

Дания - Северная Македония 4:0

Чехия - Ирландия 2:2 (пенальт - 3:2).

Отметим, что в ЧМ-2026 пройдет в этом году с 11 июня по 19 июля, в нем примут участие в общей сложности 48 команд. Наряду с хозяевами турнира - США, Канадой, Мексикой, право на участие в финальной стадии мундиаля завоевали Кюрасао, Панама, Гаити, Япония, Новая Зеландия, Иран, Аргентина, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, Южная Африка, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Катар, Саудовская Аравия, Англия, Франция, Хорватия, Норвегия, Португалия, Нидерланды, Германия, Швейцария, Шотландия, Испания, Австрия и Бельгия.