ЧМ-2026: В плей-офф по еврозоне проведено восемь матчей
- 27 марта, 2026
- 02:39
В плей-офф по еврозоне в рамках отбора на чемпионат мира по футболу 2026 года проведено восемь матчей.
Как сообщает Report, по четырем путям определились восемь команд, которые прошли в финал плей-офф.
В каждом пути полуфиналы и финалы, согласно регламенту, состоят из одного матча. Победитель каждого пути получает путевку на ЧМ-2026.
Матчи плей-офф по еврозоне ЧМ-2026
Полуфинал
Путь A
Италия - Северная Ирландия 2:0
Уэльс - Босния и Герцеговина 1:1 (пенальти - 1:2)
Путь B
Украина - Швеция 1:3
Польша - Албания 2:1
Путь C
Турция - Румыния 1:0
Словакия - Косово 3:4
Путь D
Дания - Северная Македония 4:0
Чехия - Ирландия 2:2 (пенальт - 3:2).
Отметим, что в ЧМ-2026 пройдет в этом году с 11 июня по 19 июля, в нем примут участие в общей сложности 48 команд. Наряду с хозяевами турнира - США, Канадой, Мексикой, право на участие в финальной стадии мундиаля завоевали Кюрасао, Панама, Гаити, Япония, Новая Зеландия, Иран, Аргентина, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, Южная Африка, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Катар, Саудовская Аравия, Англия, Франция, Хорватия, Норвегия, Португалия, Нидерланды, Германия, Швейцария, Шотландия, Испания, Австрия и Бельгия.