DÇ-2026: Avropa zonası üzrə pley-off mərhələsinin səkkiz oyunu keçirilib
- 27 mart, 2026
- 02:39
Futbol üzrə dünya çempionatının Avropa zonası üzrə pley-off mərhələsinə start verilib.
"Report"un məlumatına görə, A, B, C və D yolunda ümumilikdə 8 oyun keçirilib.
Yarımfinal və final mərhələsi bir oyundan ibarətdir. Həlledici görüşlər martın 31-də baş tutacaq.
DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə pley-off oyunları
Yarımfinal
26 mart
A yolu
İtaliya - Şimali İrlandiya 2:0
Uels - Bosniya və Herseqovina 1:1 (penalti - 1:2)
B yolu
Ukrayna - İsveç 1:3
Polşa - Albaniya 2:1
C yolu
Türkiyə - Rumıniya 1:0
Slovakiya - Kosovo 3:4
D yolu
Danimarka - Şimali Makedoniya 4:0
Çexiya - İrlandiya 2:2 (penalti - 3:2)
Qeyd edək ki, bu il iyunun 11-dən iyulun 19-dək keçiriləcək DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq. Meydan sahibləri - ABŞ, Kanada, Meksika ilə yanaşı, Kurasao, Panama, Haiti, Yaponiya, Yeni Zelandiya, İran, Argentina, Özbəkistan, Cənubi Koreya, İordaniya, Avstraliya, Braziliya, Ekvador, Uruqvay, Kolumbiya, Paraqvay, Mərakeş, Tunis, Misir, Əlcəzair, Qana, Kabo-Verde, Cənubi Afrika, Seneqal, Fildişi Sahili, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, İngiltərə, Fransa, Xorvatiya, Norveç, Portuqaliya, Niderland, Almaniya, İsveçrə, Şotlandiya, İspaniya, Avstriya və Belçika DÇ-2026-nın final mərhələsində iştirak hüququ qazanıb.