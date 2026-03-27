İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə pley-off mərhələsinin səkkiz oyunu keçirilib

    Futbol
    27 mart, 2026
    • 02:39
    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə pley-off mərhələsinin səkkiz oyunu keçirilib

    Futbol üzrə dünya çempionatının Avropa zonası üzrə pley-off mərhələsinə start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, A, B, C və D yolunda ümumilikdə 8 oyun keçirilib.

    Yarımfinal və final mərhələsi bir oyundan ibarətdir. Həlledici görüşlər martın 31-də baş tutacaq.

    DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə pley-off oyunları

    Yarımfinal

    26 mart

    A yolu

    İtaliya - Şimali İrlandiya 2:0

    Uels - Bosniya və Herseqovina 1:1 (penalti - 1:2)

    B yolu

    Ukrayna - İsveç 1:3

    Polşa - Albaniya 2:1

    C yolu

    Türkiyə - Rumıniya 1:0

    Slovakiya - Kosovo 3:4

    D yolu

    Danimarka - Şimali Makedoniya 4:0

    Çexiya - İrlandiya 2:2 (penalti - 3:2)

    Qeyd edək ki, bu il iyunun 11-dən iyulun 19-dək keçiriləcək DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq. Meydan sahibləri - ABŞ, Kanada, Meksika ilə yanaşı, Kurasao, Panama, Haiti, Yaponiya, Yeni Zelandiya, İran, Argentina, Özbəkistan, Cənubi Koreya, İordaniya, Avstraliya, Braziliya, Ekvador, Uruqvay, Kolumbiya, Paraqvay, Mərakeş, Tunis, Misir, Əlcəzair, Qana, Kabo-Verde, Cənubi Afrika, Seneqal, Fildişi Sahili, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, İngiltərə, Fransa, Xorvatiya, Norveç, Portuqaliya, Niderland, Almaniya, İsveçrə, Şotlandiya, İspaniya, Avstriya və Belçika DÇ-2026-nın final mərhələsində iştirak hüququ qazanıb.

    ЧМ-2026: В плей-офф по еврозоне проведено восемь матчей

