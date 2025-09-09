ЧМ-2026: Сборные Италии, Хорватии и Косово одержали победы
Футбол
- 09 сентября, 2025
- 01:05
В европейской зоне отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года состоялись очередные матчи.
Как передает Report, в группах B, C, I и L прошло в общей сложности 7 встреч.
ЧМ-2026, отборочный этап
8 сентября
Группа B
22:45. Косово – Швеция – 2:0
22:45. Швейцария – Словения – 3:0
Очки: Швейцария – 6, Швеция – 1, Словения – 1, Косово – 3
Группа C
22:45. Беларусь – Шотландия – 0:2
22:45. Греция – Дания – 0:3
Очки: Греция – 3, Дания – 4, Шотландия – 4, Беларусь – 0
Группа I
22:45. Израиль – Италия – 4:5
Очки: Норвегия – 12, Израиль – 9, Италия – 6, Эстония – 3, Молдова – 0
Группа L
22:45. Гибралтар – Фарерские острова – 0:1
22:45. Хорватия – Черногория – 4:0
Очки: Чехия – 12, Хорватия – 12, Черногория – 6, Фарерские острова – 6, Гибралтар – 0
Последние новости
01:59
Глава Пентагона посетил Пуэрто-Рико в рамках военного присутствия на КарибахДругие страны
01:34
Мерц призвал Европу выстраивать отношения с США "без ложной ностальгии"Другие страны
01:05
ЧМ-2026: Сборные Италии, Хорватии и Косово одержали победыФутбол
00:40
Французы устроили демонстрации возле мэрий из-за скорой отставки премьераДругие страны
00:17
Reuters: Премьер Катара надавил на ХАМАС, чтобы они приняли условия США по ГазеДругие страны
00:00
В Измире девять человек задержаны по делу о вооруженном нападенииВ регионе
23:47
Финляндия созывает спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ по просьбе УкраиныДругие страны
23:35
В двух районах Баку временно ограничат подачу водыИнфраструктура
23:26