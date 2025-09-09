ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа

    ЧМ-2026: Сборные Италии, Хорватии и Косово одержали победы

    Футбол
    • 09 сентября, 2025
    • 01:05
    ЧМ-2026: Сборные Италии, Хорватии и Косово одержали победы

    В европейской зоне отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года состоялись очередные матчи.

    Как передает Report, в группах B, C, I и L прошло в общей сложности 7 встреч.

    ЧМ-2026, отборочный этап

    8 сентября

    Группа B

    22:45. Косово – Швеция – 2:0

    22:45. Швейцария – Словения – 3:0

    Очки: Швейцария – 6, Швеция – 1, Словения – 1, Косово – 3

    Группа C

    22:45. Беларусь – Шотландия – 0:2

    22:45. Греция – Дания – 0:3

    Очки: Греция – 3, Дания – 4, Шотландия – 4, Беларусь – 0

    Группа I

    22:45. Израиль – Италия – 4:5

    Очки: Норвегия – 12, Израиль – 9, Италия – 6, Эстония – 3, Молдова – 0

    Группа L

    22:45. Гибралтар – Фарерские острова – 0:1

    22:45. Хорватия – Черногория – 4:0

    Очки: Чехия – 12, Хорватия – 12, Черногория – 6, Фарерские острова – 6, Гибралтар – 0

    ЧМ-2026 футбол отборочный этап
    DÇ-2026: İtaliya, Xorvatiya və Kosovo yığmaları qalib gəlib

    Последние новости

    01:59

    Глава Пентагона посетил Пуэрто-Рико в рамках военного присутствия на Карибах

    Другие страны
    01:34

    Мерц призвал Европу выстраивать отношения с США "без ложной ностальгии"

    Другие страны
    01:05

    ЧМ-2026: Сборные Италии, Хорватии и Косово одержали победы

    Футбол
    00:40

    Французы устроили демонстрации возле мэрий из-за скорой отставки премьера

    Другие страны
    00:17

    Reuters: Премьер Катара надавил на ХАМАС, чтобы они приняли условия США по Газе

    Другие страны
    00:00

    В Измире девять человек задержаны по делу о вооруженном нападении

    В регионе
    23:47

    Финляндия созывает спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ по просьбе Украины

    Другие страны
    23:35

    В двух районах Баку временно ограничат подачу воды

    Инфраструктура
    23:26

    Скончался народный художник Назим Бейкишиев

    Искусство
    Лента новостей