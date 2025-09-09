DÇ-2026: İtaliya, Xorvatiya və Kosovo yığmaları qalib gəlib

İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    Futbol
    • 09 sentyabr, 2025
    • 00:47
    2026-cı ildə təşkil olunacaq futbol üzrə dünya çempionatının Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin növbəti oyunları keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, B, C, I və L qruplarında ümumilikdə 7 qarşılaşma baş tutub.

    DÇ-2026, seçmə mərhələ

    8 sentyabr

    B qrupu

    Kosovo – İsveç 2:0

    İsveçrə - Sloveniya 3:0

    Xal durumu: İsveçrə - 6, Kosovo - 3, İsveç - 1, Sloveniya - 1.

    C qrupu

    Belarus – Şotlandiya 0:2

    Yunanıstan – Danimarka 0:3

    Xal durumu: Danimarka - 4, Şotlandiya - 4, Yunanıstan - 3, Belarus - 0.

    I qrupu

    İsrail – İtaliya 4:5

    Xal durumu: Norveç - 12, İsrail - 9, İtaliya - 6, Estoniya - 3, Moldova - 0.

    L qrupu

    Cəbəllütariq - Farer adaları 0:1

    22:45. Xorvatiya – Monteneqro 4:0

    Xal durumu: Çexiya - 12, Xorvatiya - 12, Monteneqro - 6, Farer Adaları - 6, Cəbəllütariq - 0.

