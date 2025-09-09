DÇ-2026: İtaliya, Xorvatiya və Kosovo yığmaları qalib gəlib
- 09 sentyabr, 2025
- 00:47
2026-cı ildə təşkil olunacaq futbol üzrə dünya çempionatının Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin növbəti oyunları keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, B, C, I və L qruplarında ümumilikdə 7 qarşılaşma baş tutub.
DÇ-2026, seçmə mərhələ
8 sentyabr
B qrupu
Kosovo – İsveç 2:0
İsveçrə - Sloveniya 3:0
Xal durumu: İsveçrə - 6, Kosovo - 3, İsveç - 1, Sloveniya - 1.
C qrupu
Belarus – Şotlandiya 0:2
Yunanıstan – Danimarka 0:3
Xal durumu: Danimarka - 4, Şotlandiya - 4, Yunanıstan - 3, Belarus - 0.
I qrupu
İsrail – İtaliya 4:5
Xal durumu: Norveç - 12, İsrail - 9, İtaliya - 6, Estoniya - 3, Moldova - 0.
L qrupu
Cəbəllütariq - Farer adaları 0:1
22:45. Xorvatiya – Monteneqro 4:0
Xal durumu: Çexiya - 12, Xorvatiya - 12, Monteneqro - 6, Farer Adaları - 6, Cəbəllütariq - 0.