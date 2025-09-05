Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    ЧМ-2026: Определились стартовые составы сборных Исландии и Азербайджана

    Футбол
    • 05 сентября, 2025
    • 21:35
    ЧМ-2026: Определились стартовые составы сборных Исландии и Азербайджана

    Определились стартовые составы сборных Исландии и Азербайджана, которые сегодня встретятся в матче отборочного этапа ЧМ-2026.

    Как сообщает корреспондент Report из Рейкьявика, где пройдет встреча, национальные команды выйдут на поле в следующих составах:

    Исландия: 1. Элиас Рафн Олафссон, 3. Даниэль Лео Гретарссон, 5. Сверрир Ингасон, 4. Виктор Палссон, 23. Микаэль Эллертссон, 7. Хакон Харальдссон (к), 8. Исак Бергманн Йоханнессо, 16. Стефан Тордарсон, 10. Альберт Гудмундссон, 11. Йон Дагур Торстейнссон, 22. Андри Гудйонсен.

    Азербайджан: 1. Шахрудин Магомедалиев, 2. Рахман Дашдемиров, 4. Бахлул Мустафазаде, 14. Эльвин Бадалов, 3. Эльвин Джафаргулиев, 13. Аббас Гусейнов, 6. Сабухи Абдуллазаде, 20. Исмаил Ибрагимли, 8. Эмин Махмудов (к), 10. Махир Эмрели, 19. Нариман Ахундзаде.

    Отметим, что матч Исландия - Азербайджан стартует в 22:45 по бакинскому времени.

    ЧМ-2026 сборная Азербайджана по футболу Исландия
    DÇ-2026: İslandiya və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlanıb

    Последние новости

    21:49

    Украина впервые вернула из-за границы украденные коррупционерами деньги

    Другие страны
    21:35

    ЧМ-2026: Определились стартовые составы сборных Исландии и Азербайджана

    Футбол
    21:24

    Еврокомиссия оштрафовала Google почти на €3 млрд

    ИКТ
    21:15
    Видео

    Посол Азербайджана в Иране анонсировал возобновление рейса Баку-Тегеран-Баку

    Инфраструктура
    21:09

    Нетаньяху ответил на заявление МИД Египта о выселении жителей сектора Газа

    Другие
    20:52
    Фото
    Видео

    В Ясамальском районе Баку произошло ДТП

    Происшествия
    20:43

    Словацкий премьер объяснил встречу с Путиным желанием ускорить мир в Украине

    Другие страны
    20:30

    В школах Нахчывана создаются 50 новых STEAM-кабинетов

    Наука и образование
    20:14
    Фото

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях армян

    Внутренняя политика
    Лента новостей