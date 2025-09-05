ЧМ-2026: Определились стартовые составы сборных Исландии и Азербайджана

Определились стартовые составы сборных Исландии и Азербайджана, которые сегодня встретятся в матче отборочного этапа ЧМ-2026.

Как сообщает корреспондент Report из Рейкьявика, где пройдет встреча, национальные команды выйдут на поле в следующих составах:

Исландия: 1. Элиас Рафн Олафссон, 3. Даниэль Лео Гретарссон, 5. Сверрир Ингасон, 4. Виктор Палссон, 23. Микаэль Эллертссон, 7. Хакон Харальдссон (к), 8. Исак Бергманн Йоханнессо, 16. Стефан Тордарсон, 10. Альберт Гудмундссон, 11. Йон Дагур Торстейнссон, 22. Андри Гудйонсен.

Азербайджан: 1. Шахрудин Магомедалиев, 2. Рахман Дашдемиров, 4. Бахлул Мустафазаде, 14. Эльвин Бадалов, 3. Эльвин Джафаргулиев, 13. Аббас Гусейнов, 6. Сабухи Абдуллазаде, 20. Исмаил Ибрагимли, 8. Эмин Махмудов (к), 10. Махир Эмрели, 19. Нариман Ахундзаде.

Отметим, что матч Исландия - Азербайджан стартует в 22:45 по бакинскому времени.