Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    ЧМ-2026: Объявлены стартовые составы сборных Азербайджана и Исландии

    Футбол
    • 13 ноября, 2025
    • 20:07
    ЧМ-2026: Объявлены стартовые составы сборных Азербайджана и Исландии

    Объявлены стартовые составы сборных Азербайджана и Исландии, которые встретятся в отборочном этапе Чемпионата мира 2026.

    Как сообщает Report, национальные команды выйдут на поле следующим составом:

    Азербайджан: Айдын Байрамов, Эльвин Бадалов, Бахлул Мустафазаде, Антон Кривоцюк, Аббас Гусейнов, Эмин Махмудов (к), Абдулла Хайбуллаев, Руфат Аббасов, Торал Байрамов, Хаял Алиев, Нариман Ахундзаде

    Исландия: Элиас Олаффсон, Микаэль Эллерсстон, Даниэль Греттарссон, Сверрир Ингасон, Виктор Палссон, Хаукон-Арнар Харальдссон (к), Исак-Бергманн Йоуханнессон, Йоуханн Берг Гвюдмюндссон, Кристиан Хлинссон, Андри Гудйонсен, Альберт Гвюдмюндссон.

    Отметим, что матч Азербайджан - Исландия стартует сегодня на стадионе "Нефтчи Арена" в 21:00.

    ЧМ-2026 Азербайджан Исландия
    DÇ-2026: Azərbaycan və İslandiya millilərinin start heyətləri açıqlanıb

    Последние новости

    20:25

    США и Мексика ввели санкции против игорных заведений, связанных с картелями

    Другие страны
    20:11
    Видео

    Проектирование ж/д Горадиз-Агбенд завершено на 85%

    Инфраструктура
    20:07

    ЧМ-2026: Объявлены стартовые составы сборных Азербайджана и Исландии

    Футбол
    20:05

    МВД прокомментировало нарушение ПДД автомобилем с дипномерами в Баку

    Происшествия
    19:56

    Посол Бельгии: Мир между Баку и Ереваном принесет пользу всем в регионе и за его пределами

    Внешняя политика
    19:54

    В Бишкеке ограничили работу развлекательных заведений

    Другие страны
    19:46

    В Северном Кипре обучается 50 тыс. студентов из тюркских государств

    Внешняя политика
    19:40

    Посол: Бельгия поддерживает дальнейшее углубление отношений между Азербайджаном и ЕС

    Внешняя политика
    19:28

    В Баку впервые пройдет Форум солидарности НПО стран ОТГ

    Внутренняя политика
    Лента новостей