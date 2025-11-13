ЧМ-2026: Объявлены стартовые составы сборных Азербайджана и Исландии

Объявлены стартовые составы сборных Азербайджана и Исландии, которые встретятся в отборочном этапе Чемпионата мира 2026.

Как сообщает Report, национальные команды выйдут на поле следующим составом:

Азербайджан: Айдын Байрамов, Эльвин Бадалов, Бахлул Мустафазаде, Антон Кривоцюк, Аббас Гусейнов, Эмин Махмудов (к), Абдулла Хайбуллаев, Руфат Аббасов, Торал Байрамов, Хаял Алиев, Нариман Ахундзаде

Исландия: Элиас Олаффсон, Микаэль Эллерсстон, Даниэль Греттарссон, Сверрир Ингасон, Виктор Палссон, Хаукон-Арнар Харальдссон (к), Исак-Бергманн Йоуханнессон, Йоуханн Берг Гвюдмюндссон, Кристиан Хлинссон, Андри Гудйонсен, Альберт Гвюдмюндссон.

Отметим, что матч Азербайджан - Исландия стартует сегодня на стадионе "Нефтчи Арена" в 21:00.