    ЧМ-2026: Названы стартовые составы сборных Азербайджана и Франции

    Футбол
    • 16 ноября, 2025
    • 20:03
    ЧМ-2026: Названы стартовые составы сборных Азербайджана и Франции

    Определились стартовые составы сборных Азербайджана и Франции, которые сегодня встретятся в матче отборочного этапа ЧМ-2026 по футболу.

    Как сообщает Report, с первых минут на поле выйдут следующие игроки:

    Азербайджан: Шахруддин Магомедалиев, Рахман Дашдамиров, Бахлул Мустафазаде, Антон Кривоцюк, Эмин Махмудов, Ренат Дадашов, Хаял Алиев, Эльвин Бадалов, Джейхун Нуриев, Абдулла Хайбулаев, Гисмят Алыев.

    Франция: Люка Шевалье, Мало Гюсто, Кефрен Тюрам, Кристофер Нкунку, Уго Экитике, Манес Аклиуш, Ибрагима Конате, Уоррен Заир-Эмери, Жан-Филипп Матета, Лукас Эрнандес, Тео Эрнандес.

    Отметим, что матч на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова начнется в 21:00.

    DÇ-2026: Azərbaycan və Fransa millilərinin start heyətləri bəlli olub

