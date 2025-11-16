ЧМ-2026: Названы стартовые составы сборных Азербайджана и Франции

Определились стартовые составы сборных Азербайджана и Франции, которые сегодня встретятся в матче отборочного этапа ЧМ-2026 по футболу.

Как сообщает Report, с первых минут на поле выйдут следующие игроки:

Азербайджан: Шахруддин Магомедалиев, Рахман Дашдамиров, Бахлул Мустафазаде, Антон Кривоцюк, Эмин Махмудов, Ренат Дадашов, Хаял Алиев, Эльвин Бадалов, Джейхун Нуриев, Абдулла Хайбулаев, Гисмят Алыев.

Франция: Люка Шевалье, Мало Гюсто, Кефрен Тюрам, Кристофер Нкунку, Уго Экитике, Манес Аклиуш, Ибрагима Конате, Уоррен Заир-Эмери, Жан-Филипп Матета, Лукас Эрнандес, Тео Эрнандес.

Отметим, что матч на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова начнется в 21:00.