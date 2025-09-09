ЧМ-2026: На матч Азербайджан-Украина продано около 8 тыс. билетов

На отборочный матч ЧМ-2026 сборной Азербайджана против Украины в Баку продано около 8 тыс. билетов.

Об этом Report сообщил руководитель отдела по связям с общественностью и прессой АФФА Мурад Ахундов.

По его словам, количество проданных билетов может достичь 10 тыс. к началу матча.

Отметим, что Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, где пройдет встреча, вмещает 31 200 зрителей.

Матч Азербайджан - Украина, который состоится сегодня, начнется в 20:00.