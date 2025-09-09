ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал
    • 09 сентября, 2025
    • 16:22
    ЧМ-2026: На матч Азербайджан-Украина продано около 8 тыс. билетов

    На отборочный матч ЧМ-2026 сборной Азербайджана против Украины в Баку продано около 8 тыс. билетов.

    Об этом Report сообщил руководитель отдела по связям с общественностью и прессой АФФА Мурад Ахундов.

    По его словам, количество проданных билетов может достичь 10 тыс. к началу матча.

    Отметим, что Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, где пройдет встреча, вмещает 31 200 зрителей.

    Матч Азербайджан - Украина, который состоится сегодня, начнется в 20:00.

    DÇ-2026: Azərbaycan - Ukrayna oyununa 8 minə yaxın bilet satılıb

    Лента новостей