ЧМ-2026: На матч Азербайджан-Украина продано около 8 тыс. билетов
Футбол
- 09 сентября, 2025
- 16:22
На отборочный матч ЧМ-2026 сборной Азербайджана против Украины в Баку продано около 8 тыс. билетов.
Об этом Report сообщил руководитель отдела по связям с общественностью и прессой АФФА Мурад Ахундов.
По его словам, количество проданных билетов может достичь 10 тыс. к началу матча.
Отметим, что Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, где пройдет встреча, вмещает 31 200 зрителей.
Матч Азербайджан - Украина, который состоится сегодня, начнется в 20:00.
