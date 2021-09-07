ЧМ-2022: Турция сыграет против Нидерландов, Франция с Финляндией

Сегодня начинается VI тур отборочного раунда европейской зоны чемпионата мира по футболу

Сегодня начинается VI тур отборочного раунда европейской зоны чемпионата мира по футболу.

Как передает Report, в первый день пройдут 13 матчей.

Сборная Азербайджана, которая входит в группу А, встретится с командой Португалии. В этой же группе состоится игра между Сербией и Ирландией.

Последний чемпион мира, команда Франции, сыграет против сборной Финляндии. В группе D также ожидается игра Боснии и Герцеговины против Казахстана.

В группе G пройдут матчи Турция - Нидерланды, Норвегия - Гибралтар, Черногория - Латвия.

Кроме того, состоится товарищеская встреча между Люксембургом и Катаром.

ЧМ-2022, отборочный раунд

VI тур

7 сентября

Группа A

20:00. Азербайджан - Португалия

22:45. Ирландия - Сербия

Очки: Сербия - 10, Португалия - 10, Люксембург - 6, Ирландия - 1, Азербайджан - 1

Группа D

22:45. Босния и Герцеговина - Казахстан

22:45. Франция – Финляндия

Очки: Франция - 9, Финляндия - 5, Украина - 5, Босния и Герцеговина - 2, Казахстан - 2

Группа F

22:45. Дания - Израиль

22:45. Австрия - Шотландия

22:45. Фарерские острова - Молдова

Очки: Дания - 15, Израиль - 10, Шотландия - 8, Австрия - 7, Фарерские острова - 1, Молдова - 1

Группа G

22:45. Черногория - Латвия

22:45. Норвегия - Гибралтар

22:45. Нидерланды - Турция

Очки: Турция - 11, Нидерланды - 10, Норвегия - 10, Черногория - 7, Латвия - 4, Гибралтар - 0

Группа H

22:45. Россия - Мальта

22:45. Словакия - Кипр

22:45. Хорватия - Словения

Очки: Россия - 10, Хорватия - 10, Словения - 7, Словакия - 6, Мальта - 4, Кипр - 4

Товарищеская игра

22:45. Люксембург - Катар