ЧМ-2022: Турция сыграет против Нидерландов, Франция с Финляндией

Сегодня начинается VI тур отборочного раунда европейской зоны чемпионата мира по футболу.
Как передает Report, в первый день пройдут 13 матчей.
Сборная Азербайджана, которая входит в группу А, встретится с командой Португалии. В этой же группе состоится игра между Сербией и Ирландией.
Последний чемпион мира, команда Франции, сыграет против сборной Финляндии. В группе D также ожидается игра Боснии и Герцеговины против Казахстана.
В группе G пройдут матчи Турция - Нидерланды, Норвегия - Гибралтар, Черногория - Латвия.
Кроме того, состоится товарищеская встреча между Люксембургом и Катаром.
ЧМ-2022, отборочный раунд
VI тур
7 сентября
Группа A
20:00. Азербайджан - Португалия
22:45. Ирландия - Сербия
Очки: Сербия - 10, Португалия - 10, Люксембург - 6, Ирландия - 1, Азербайджан - 1
Группа D
22:45. Босния и Герцеговина - Казахстан
22:45. Франция – Финляндия
Очки: Франция - 9, Финляндия - 5, Украина - 5, Босния и Герцеговина - 2, Казахстан - 2
Группа F
22:45. Дания - Израиль
22:45. Австрия - Шотландия
22:45. Фарерские острова - Молдова
Очки: Дания - 15, Израиль - 10, Шотландия - 8, Австрия - 7, Фарерские острова - 1, Молдова - 1
Группа G
22:45. Черногория - Латвия
22:45. Норвегия - Гибралтар
22:45. Нидерланды - Турция
Очки: Турция - 11, Нидерланды - 10, Норвегия - 10, Черногория - 7, Латвия - 4, Гибралтар - 0
Группа H
22:45. Россия - Мальта
22:45. Словакия - Кипр
22:45. Хорватия - Словения
Очки: Россия - 10, Хорватия - 10, Словения - 7, Словакия - 6, Мальта - 4, Кипр - 4
Товарищеская игра
22:45. Люксембург - Катар