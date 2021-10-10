ЧМ-2022: Сборные Польши и Англии разгромили своих соперников

Продолжается седьмой тур отборочного раунда европейской зоны ЧМ-2022 по футболу.

Завершился седьмой тур отборочного раунда европейской зоны ЧМ-2022 по футболу.

Как передает Report, Люксембург принимал Сербию в группе А, в которую входит сборная Азербайджана. Матч завершился победой гостей - 1:0.

В группе C Швейцария обыграла Северную Ирландию 2:0.

ЧМ-2022, отборочный раунд

VII тур

Группа А.

22:45. Люксембург - Сербия - 0:1

Очки: Португалия - Сербия - 14 (6 матчей), 13 (5), Люксембург - 6 (5), Ирландия - 5 (6), Азербайджан - 1 (6).

Группа C.

22:45. Швейцария - Северная Ирландия - 2:0

Очки: Италия 14 (6 матчей), Швейцария - 11 (5), Северная Ирландия - 5 (5), Болгария - 5 (6), Литва - 3 (6).

Группа F.

22:45. Фарерские острова - Австрия - 0:2

22:45. Молдова - Дания - 0:4

Очки: Дания - 21, Шотландия - 14, Израиль - 10, Австрия - 10, Фарерские острова - 4, Молдова - 1

Группа I.

22:45. Венгрия - Албания - 0:1

22:45. Польша - Сан-Марино - 5:0

22:45. Андорра - Англия - 0:5

Очки: Англия - 19, Албания - 15, Польша - 14, Венгрия - 10, Андорра - 3, Сан-Марино - 0.

22:34

Продолжается седьмой тур отборочного раунда европейской зоны ЧМ-2022 по футболу.

Как передает Report, выступая в группе А сборная Азербайджана в Баку уступила Ирландии 0:3.

В группе B Швеция с аналогичным счетом обыграла Косово, а Греция - Грузию со счетом 2:0.

Сборная Украины в группе D переиграла Финляндию. Встреча проходила на стадионе «Олимпиастадион» в Хельсинки (Финляндия) и завершилась со счетом 2:1.

На 4-й минуте нападающий украинцев Андрей Ярмоленко из-за пределов штрафной пробил в нижний угол. Вратарь прыгнул, но не достал мяч. На 29-й минуте форвард сборной Финляндии Теэму Пукки сравнял счёт. Угловой подали финны, и после неразберихи в штрафной Пукки отличился, пробив с близкого расстояния. Спустя шесть минут форвард украинской команды Роман Яремчук вывел гостей вперед, получив мяч в середине штрафной, развернулся и вколотил его в сетку.

Сборная Украины одержала первую победу в отборе ЧМ-2022. До этого все пять матчей украинской команды закончились ничьей.

ЧМ-2022, отборочный раунд

VII тур

9 октября

Группа А.

20:00. Азербайджан - Ирландия - 0:3

Очки: Португалия - 13 (5 игр), Сербия - 11 (5), Люксембург - 6 (4), Ирландия - 5 (6), Азербайджан - 1 (6).

Группа В.

20:00. Швеция - Косово - 3:0

20:00 Грузия - Греция - 0:2

Очки: Испания - 13 (6 матчей), Швеция - 12 (5), Греция - 9 (5), Косово - 4 (6), Грузия - 1 (5).

Группа C.

17:00. Литва - Болгария - 3:1

Очки: Италия 14 (6 матчей), Швейцария - 8 (4), Северная Ирландия - 5 (4), Болгария - 5 (6), Литва - 3 (6).

Группа D.

17:00. Казахстан - Босния и Герцеговина - 0:2

20:00. Финляндия - Украина - 1:2

Очки: Франция - 12 (6 матчей), Украина - 8 (6), Босния и Герцеговина - 6 (5), Финляндия - 5 (5), Казахстан - 3 (6).