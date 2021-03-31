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ЧМ-2022: Пройдут заключительные матчи третьего тура

ЧМ-2022: Пройдут заключительные матчи третьего тура Сегодня вечером завершится третий тур отборочного раунда европейской зоны ЧМ-2022 по футболу
Футбол
31 марта 2021 г. 08:15
ЧМ-2022: Пройдут заключительные матчи третьего тура

Сегодня вечером завершится третий тур отборочного раунда европейской зоны ЧМ-2022 по футболу.

Как сообщает Report, во второй день тура в 6 группах пройдут 15 матчей.

Последний чемпион мира Франция встретится с Боснией и Герцеговиной. В другой игре группы D сойдутся Украина и Казахстан.

ЧМ-2022, отборочный раунд

III тур

31 марта

Группа В.

22:45. Греция - Грузия

22:45. Испания - Косово

Очки: Швеция - 6, Испания - 4, Греция - 1 (1), Грузия - 0, Косово - 0 (1).

Группа C.

22:45. Литва - Италия

22:45. Северная Ирландия - Болгария

Очки: Швейцария - 6, Италия - 6, Литва - 0 (1), Северная Ирландия - 0 (1), Болгария - 0.

Группа D.

22:45. Босния и Герцеговина - Франция

22:45. Украина - Казахстан

Очки: Франция - 4, Финляндия - 2, Украина - 2, Босния и Герцеговина - 1 (1), Казахстан - 0 (1).

Группа F.

22:45. Шотландия - Фарерские острова

22:45. Австрия - Дания

22:45. Молдова - Израиль

Очки: Дания - 6, Австрия - 4, Шотландия - 2, Фарерские острова - 1, Израиль - 1, Молдова - 1.

Группа I.

22:45. Сан-Марино - Албания

22:45. Андорра - Венгрия

22:45. Англия - Польша

Очки: Англия - 6, Польша - 4, Венгрия - 4, Албания - 3, Андорра - 0, Сан-Марино - 0.

Группа J.

20:00. Армения - Румыния

22:45. Лихтенштейн - Исландия

22:45. Германия - Северная Македония

Очки: Германия - 6, Армения - 6, Северная Македония - 3, Румыния - 3, Лихтенштейн - 0, Исландия - 0.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: İspaniya ev, Fransa və İtaliya səfər matçlarına çıxacaq

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