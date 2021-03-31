ЧМ-2022: Пройдут заключительные матчи третьего тура

Сегодня вечером завершится третий тур отборочного раунда европейской зоны ЧМ-2022 по футболу.
Как сообщает Report, во второй день тура в 6 группах пройдут 15 матчей.
Последний чемпион мира Франция встретится с Боснией и Герцеговиной. В другой игре группы D сойдутся Украина и Казахстан.
ЧМ-2022, отборочный раунд
III тур
31 марта
Группа В.
22:45. Греция - Грузия
22:45. Испания - Косово
Очки: Швеция - 6, Испания - 4, Греция - 1 (1), Грузия - 0, Косово - 0 (1).
Группа C.
22:45. Литва - Италия
22:45. Северная Ирландия - Болгария
Очки: Швейцария - 6, Италия - 6, Литва - 0 (1), Северная Ирландия - 0 (1), Болгария - 0.
Группа D.
22:45. Босния и Герцеговина - Франция
22:45. Украина - Казахстан
Очки: Франция - 4, Финляндия - 2, Украина - 2, Босния и Герцеговина - 1 (1), Казахстан - 0 (1).
Группа F.
22:45. Шотландия - Фарерские острова
22:45. Австрия - Дания
22:45. Молдова - Израиль
Очки: Дания - 6, Австрия - 4, Шотландия - 2, Фарерские острова - 1, Израиль - 1, Молдова - 1.
Группа I.
22:45. Сан-Марино - Албания
22:45. Андорра - Венгрия
22:45. Англия - Польша
Очки: Англия - 6, Польша - 4, Венгрия - 4, Албания - 3, Андорра - 0, Сан-Марино - 0.
Группа J.
20:00. Армения - Румыния
22:45. Лихтенштейн - Исландия
22:45. Германия - Северная Македония
Очки: Германия - 6, Армения - 6, Северная Македония - 3, Румыния - 3, Лихтенштейн - 0, Исландия - 0.