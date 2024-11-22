Члены тренерского комитета АФФА встретятся с главными тренерами национальных сборных

Члены тренерского комитета АФФА встретятся с главными тренерами национальных сборных.

Члены тренерского комитета АФФА встретятся с главными тренерами национальных сборных.

Об этом Report сообщил председатель комитета Вагиф Садыгов.

Опытный специалист рассказал о планах, подчеркнув, что тренерский комитет участвует в обсуждении всех проектов АФФА. "Правда, в последнее время наблюдается застой, однако считаю, что все просто настроены на новую стратегию. Несмотря на это, тренерский комитет продолжает свою деятельность. На следующей неделе мы встретимся с главным тренером U-17 Ильхамом Ядуллаевым и тренером U-19 Эльханом Абдуллаевым", - сказал он.

Отметим, что юношеские сборные Азербайджана U-17 и U-19 в отборочном раунде чемпионата Европы набрали всего по одному очку.