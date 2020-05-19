Члены семьи экс-игрока сборной Азербайджана заразились COVID-19 - ЭКСКЛЮЗИВ

Члены семьи находящегося в Баку футболиста клуба "Сабах" Магомеда Мирзабекова заразились коронавирусом.

Об этом Report сообщил сам бывший защитник сборной Азербайджана.

По словам 30-летнего игрока, вирус выявлен у его родителей, двух братьев и их жен, проживающих в городе Избербаш Республики Дагестан (Россия).

М.Мирзабеков подчеркнул, что в настоящее время члены семьи получают лечение дома в изоляции, их состояние нормальное: "Когда они почувствовали себя плохо, позвонили моей жене, которая является медицинским работником. Моя супруга связалась с подругами-врачами, которые занимаются лечением больных коронавирусом в Дагестане. Эти врачи прописали лечение, благодаря которому и с помощью Всевышнего мои родственники идут на поправку".

Отметим, что Магомед Мирзабеков, который перешел в"Сабах" в июне 2019 года, ранее играл в "Сумгайыте", "Интере", "Габале" и "Нефтчи". Он получал приглашение в национальную сборную в 2015-2018 годах.