Член сборной Азербайджана по футзалу: Шансы на игре с Таиландом равны - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Интервью информагентству Report завоевавшего путевку в 1/8 финала ЧМ по футзалу члена национальной команды Азербайджана Тьяго Телеса Мартинса

- Последний тур группового раунда с Ираном Вы завершили со счетом 3:3 и прошли в очередной этап как обладатель второго места. Что можете сказать об игре?

- Новая игра была сложной. Наша команда была немного уставшей. Естественно, матч был сложным и для соперника. Поэтому получилась такая игра. В первой половине игры и в начале второй части мы допустили непозволительные ошибки. Поздравляю всех со вторым местом. Для нас очень важна путевка в 1/8 финала. Сейчас думаю об игре с Таиландом. Нужно подготовиться к очередной встрече.

- Что же произошло в конце игры, что из-за вашей ошибки был забит гол, который привел к ничье?

- Это не тренировка, это - игра. Такие ошибки допускать нельзя. На этой встрече я не сконцентрировался так, как сделал это на двух первых матчах. Поэтому допустил ошибку. Хорошо, что Галло скоро ответил за допущенный нами гол. Это был важный гол, так как до конца мы были близки к победе. Сейчас каждый очень счастлив.

- В первом эпизоде гола всех опережал Виталий Борисов. Почему Вы не сделали ему передачу?

- Я хотел сделать это. Однако, из-за нашей ошибки при защите, во время контратаки мы допустили гол. Я знаю, что этого делать нельзя. На забитый гол ответить трудно. Когда один допускает ошибку, другой должен оказать ему помощь. Впоследствии наша команда выступила хорошо. Поэтому все счастливы.

- Что Вы можете сказать о сборной Таиланда?

- Таиландская команда очень хорошая. Они показали хорошую игру на первой встрече против России. Поэтому нужно выступить также, как и во втором туре, готовиться усердно и победить.

- Каковы шансы?

- Шансы есть. Думаю, что они 50/50. Победит тот, кто будет в лучшей форме. Однако, мы должны сконцентрироваться и хорошо подготовиться. Мы ощущаем усталость ног. Однако, нужно играть. В случае победы я был бы очень счастлив.