Член исполнительного комитета АФФА: Попадание Азербайджана в одну группу с Косово может стать объектом широких обсуждений

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Председатель Комитета тренеров и член Исполнительного комитета АФФА Вагиф Садыгов оценил соперников сборной Азербайджана по футболу U-21 в отборочном групповом раунде чемпионата Европы.

В заявлении Report В. Садыгов отметил, что среди соперников команды под руководством главного тренера Яшара Вахабзаде Германия признана в качестве фаворита.

Он сообщил, что, несмотря на это, Азербайджан попал в нормальную группу: "В группу вошли Норвегия, Ирландия, Израиль и Косово. Считаю, что можно играть против всех соперников. Для этого созданы все условия для нашей сборной. Яшар Вахабзаде работает в сборной на протяжении долгих лет. В прошлом отборочном цикле наша команда смогла набрать наибольшее количество очков. Уже настал момент получения больших достижений с каждым этапом".

В. Садыгов прокомментировал попадание Азербайджана в одну группу с Косово, которую он признал в качестве независимого государства: "Это может стать объектом широких обсуждений. Однако я верю, что будет принято верное решение".

Отметим, что матчи отборочного группового раунда чемпионата Европы начнутся 20 марта.