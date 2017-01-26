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    Член исполнительного комитета АФФА: Попадание Азербайджана в одну группу с Косово может стать объектом широких обсуждений

    Вагиф Садыгов: Уже настал момент получения больших достижений с каждым этапом

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Председатель Комитета тренеров и член Исполнительного комитета АФФА Вагиф Садыгов оценил соперников сборной Азербайджана по футболу U-21 в отборочном групповом раунде чемпионата Европы. 

    В заявлении Report В. Садыгов отметил, что среди соперников команды под руководством главного тренера Яшара Вахабзаде Германия признана в качестве фаворита. 

    Он сообщил, что, несмотря на это, Азербайджан попал в нормальную группу: "В группу вошли Норвегия, Ирландия, Израиль и Косово. Считаю, что можно играть против всех соперников. Для этого созданы все условия для нашей сборной. Яшар Вахабзаде работает в сборной на протяжении долгих лет. В прошлом отборочном цикле наша команда смогла набрать наибольшее количество очков.  Уже настал момент получения больших достижений с каждым этапом".

    В. Садыгов прокомментировал попадание Азербайджана в одну группу с Косово, которую он признал в качестве независимого государства: "Это может стать объектом широких обсуждений. Однако я верю, что будет принято верное решение". 

    Отметим, что матчи отборочного группового раунда чемпионата Европы начнутся 20 марта.

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