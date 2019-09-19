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ЛЧ: "Реал" уступил ПСЖ, "Ювентус" и "Галатасарай" в своих первых матчах сыграли вничью

ЧЛ: «Реал» уступил ПСЖ, «Ювентус» и «Галатасарай» в своих первых матча

Лига Чемпионов. Групповой этап.

Группа А

20:55. «Брюгге» - «Галатасарай» - 0:0

23:00. ПСЖ (Франция) – «Реал» (Мадрид, Испания) - 3:0

Голы: Ди Мария, 14 (1:0). Ди Мария, 33 (2:0). Менье, 90+1 (3:0).

Группа В

20:55. «Олимпиакос» (Греция) – «Тоттенхэм» (Англия) - 2:2

Голы: Кейн, 26 - с пенальти (0:1), Лукас Моура, 30 (0:2), Поденсе, 44 (1:2), Вальбуэна, 54 - с пенальти (2:2)

23:00. «Бавария» (Германия) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 3:0

Голы: Коман, 34 (1:0), Левандовски, 80 (2:0), Мюллер, 90+1 (3:0)

Группа С

23:00. «Шахтер» (Украина) - «Манчестер Сити» (Англия) - 0:3

Голы: Махрез, 24 (0:1); Гюндоган, 38 (0:2); Жезус, 76 (0:3)

23:00. «Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Аталанта» (Италия) – 4:0

Голы: Леовац, 11 (1:0), Оршич, 32 (2:0), Оршич, 43 (3:0), Оршич, 68 (4:0)

Группа D

22:00. «Байер» (Германия) – «Локомотив» (Москва, Россия) - 1:2

Голы: Крыховяк, 16 (0:1); Хёведес, 25 автогол (1:1); Баринов, 37 (1:2)

23:00. «Атлетико» (Мадрид, Испания) - «Ювентус» (Италия) - 2:2

Голы: Куадрадо. 48 (0:1), Матюиди, 65 (0:2), Савич, 70 (1:2), Эррера, 90 (2:2)

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