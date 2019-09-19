ЛЧ: "Реал" уступил ПСЖ, "Ювентус" и "Галатасарай" в своих первых матчах сыграли вничью

ЧЛ: «Реал» уступил ПСЖ, «Ювентус» и «Галатасарай» в своих первых матча

19 сентября, 2019 01:30

https://report.az/storage/news/07751345aba5cfa938021afd9d86e97a/cf566961-da08-41e7-88cd-cf69af3f9970_292.jpg Лига Чемпионов. Групповой этап. Группа А 20:55. «Брюгге» - «Галатасарай» - 0:0 23:00. ПСЖ (Франция) – «Реал» (Мадрид, Испания) - 3:0 Голы: Ди Мария, 14 (1:0). Ди Мария, 33 (2:0). Менье, 90+1 (3:0). Группа В 20:55. «Олимпиакос» (Греция) – «Тоттенхэм» (Англия) - 2:2 Голы: Кейн, 26 - с пенальти (0:1), Лукас Моура, 30 (0:2), Поденсе, 44 (1:2), Вальбуэна, 54 - с пенальти (2:2) 23:00. «Бавария» (Германия) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 3:0 Голы: Коман, 34 (1:0), Левандовски, 80 (2:0), Мюллер, 90+1 (3:0) Группа С 23:00. «Шахтер» (Украина) - «Манчестер Сити» (Англия) - 0:3 Голы: Махрез, 24 (0:1); Гюндоган, 38 (0:2); Жезус, 76 (0:3) 23:00. «Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Аталанта» (Италия) – 4:0 Голы: Леовац, 11 (1:0), Оршич, 32 (2:0), Оршич, 43 (3:0), Оршич, 68 (4:0) Группа D 22:00. «Байер» (Германия) – «Локомотив» (Москва, Россия) - 1:2 Голы: Крыховяк, 16 (0:1); Хёведес, 25 автогол (1:1); Баринов, 37 (1:2) 23:00. «Атлетико» (Мадрид, Испания) - «Ювентус» (Италия) - 2:2 Голы: Куадрадо. 48 (0:1), Матюиди, 65 (0:2), Савич, 70 (1:2), Эррера, 90 (2:2)