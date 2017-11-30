Число участников клубного чемпионата мира по футболу может быть увеличено до 24

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ ФИФА планирует реформировать чемпионат мира среди клубов, который заменит Кубок конфедераций в календаре международных турниров и будет проводиться раз в четыре года.

Как передает Report, об этом сообщает испанское издание Marca.

Предполагается, что первый клубный ЧМ в новом формате состоится летом 2021 года в Китае. Участие в нём примут 24 клуба, среди которых 12 европейских, пять южноамериканских, по два от Африки, Азии и Северной Америки, а также один представитель Океании.

Точные критерии определения списка участников турнира пока неизвестны, но, по предварительной информации, в их число войдут победители и финалисты розыгрышей Лиги чемпионов в нескольких сезонах, предшествующих клубному чемпионату мира.