Чингиз Гусейнзаде: В прошлом году достижения АФФА были очень хорошими

В азербайджанском спорте стартовал новый этап.

В азербайджанском спорте стартовал новый этап.

Как передает Report, об этом вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде сказал на очередной конференции АФФА.

Он отметил, что в период пандемии больше всего пострадал спорт: "При закрытых залах спортсмен не может полноценно заниматься спортом. В деятельности любой федерации есть два важных момента: организационные успехи и спортивные результаты. С этой точки зрения в прошлом году достижения АФФА были очень хорошими. АФФА вновь продемонстрировала организационные способности. В то же время нужно отметить выступление "Карабаха". Этот клуб впервые вышел в плей-офф Лиги конференций УЕФА. Мы приветствуем результаты команды и АФФА".

Ч.Гусейнзаде высоко оценил выступления сборной Азербайджана на прошедших в Баку в 2017 году Играх исламской солидарности и выразил надежду, что в этом году на V Исламиаде в турецкой Конье также выступит сборная Азербайджана по футболу.

Он выразил уверенность, что в будущем футбольная общественность увидит большие успехи азербайджанского футбола.

Исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов напомнил, что первую золотую медаль азербайджанский футбол завоевал именно на IV Играх исламской солидарности Баку-2017.