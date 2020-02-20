Чешский футболист завершил карьеру из-за травмы

Полузащитник чешского футбольного клуба "Спарта" Вацлав Кадлец объявил о завершении карьеры из-за травмы колена.

Как сообщает Report, об этом 28-летний Кадлец написал на своей странице в Instagram.

По словам футболиста, он жалеет, что колено больше не выдерживает необходимых нагрузок, и он должен думать о другой работе за пределами футбольного поля.

Кадлец на клубном уровне выступал за "Спарту", немецкий "Айнтрахт" (Франкфурт) и датский "Мидтьюлланн". За сборную Чехии Кадлец провел 16 матчей, забил четыре гола.