О нас
Report Georgia

Черногорский вратарь: Я постараюсь остаться в Азербайджане

Черногорский вратарь: Я постараюсь остаться в Азербайджане Черногорский вратарь: Я постараюсь остаться в Азербайджане
Футбол
14 июля 2020 г. 12:44
Черногорский вратарь: Я постараюсь остаться в Азербайджане

"Я хотел остаться в команде, однако клуб не продлил контракт со мной. Наверно, в очередном сезоне на поле выйдет местный вратарь".

Этими мыслями с Report поделился распрощавшийся с "Зира" вратарь Боян Зогович.

По мнению 31-летнего голкипера, клуб с большой долей вероятности не хочет вратаря-легионера. Черногорский игрок связал изменения в команде с тем, что не был завоеван пропуск в Лигу Европы: "Мне жаль, что мы не смогли отправиться на еврокубки из-за разницы в голах. Мы потеряли много очков, но думаю, у нас была хорошая команда".

Зогович отметил, что хотел бы продолжить карьеру в Азербайджане: "Если какой-то клуб захочет, я постараюсь остаться в Азербайджане". 

"Зира" завершил прерванный на середине сезон 2019/2020 с 23 очками после 20 игр на 5 месте. Зогович перешел в "Зира" летом 2019 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Monteneqrolu qapıçı: "Azərbaycanda qalmağa çalışacağam"

Новости партнеров

Другие новости из категории

Реал обыграл Гранаду, одержав 9-ю победу подряд
"Реал" обыграл "Гранаду", одержав 9-ю победу подряд
14 июля 2020 г. 03:35
Зиря рассталась с рядом футболистов 
Фото"Зиря" рассталась с рядом футболистов 
13 июля 2020 г. 22:46
На последние матчи сезона в Серии А могут пустить болельщиков 
На последние матчи сезона в Серии А могут пустить болельщиков 
13 июля 2020 г. 21:20
Роналду: Продолжаем бороться до конца
Роналду: Продолжаем бороться до конца
12 июля 2020 г. 09:01
Бразильский футболист погиб в возрасте 16 лет
Бразильский футболист погиб в возрасте 16 лет
12 июля 2020 г. 05:28
Роналду спас Ювентус от поражения
Роналду спас "Ювентус" от поражения
12 июля 2020 г. 02:13
Барселона одержала выездную победу
"Барселона" одержала выездную победу
12 июля 2020 г. 01:11
Шеффилд Юнайтед разгромил Челси
"Шеффилд Юнайтед" разгромил "Челси"
11 июля 2020 г. 23:06
В Саудовской Аравии у 75 футболистов выявили коронавирус
В Саудовской Аравии у 75 футболистов выявили коронавирус
11 июля 2020 г. 21:12
Ливерпуль дома не справился с Бёрнли
"Ливерпуль" дома не справился с "Бёрнли"
11 июля 2020 г. 20:35

Последние новости

13:08
Провокация Армении на границе - шаг Пашиняна против России - КОММЕНТАРИЙ Аналитика
12:58
МИД Пакистана: Провокации Армении - это попытки отвлечь международное сообщество Нагорно-карабахский конфликт
12:55
В Иране казнили одного из обвиняемых в сотрудничестве с ЦРУ В регионе
12:48
Азербайджанские хакеры взломали сайт Пашиняна Нагорно-карабахский конфликт
12:44
Черногорский вратарь: Я постараюсь остаться в Азербайджане Футбол
12:34
ФотоВ Губе задержаны 25 нарушителей карантинного режима Происшествия
12:24
ОПЕК: Доказанные запасы газа в Азербайджане выросли Энергетика
12:11
В Индии число заражений коронавирусом превысило 900 тысяч Другие страны
11:49
В России за сутки из-за коронавируса скончались 175 человек Другие страны
11:36
МВД Азербайджана: За сутки оштрафованы 1 310 нарушителей карантина Происшествия
11:20
Один человек погиб в Монголии после заражения бубонной чумой Другие страны
11:20
В Украине за сутки COVID-19 заразились 638 человек, умерли 14 В регионе
11:12
ФотоДвижение по дороге Губа-Хыналыг восстановлено Инфраструктура
10:57
К концу года будут сданы в эксплуатацию 102 школьных здания Наука и образование
10:56
Азербайджанская нефть растет в цене Энергетика
Вся новостная лента