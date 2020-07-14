Черногорский вратарь: Я постараюсь остаться в Азербайджане

Черногорский вратарь: Я постараюсь остаться в Азербайджане

"Я хотел остаться в команде, однако клуб не продлил контракт со мной. Наверно, в очередном сезоне на поле выйдет местный вратарь".

Этими мыслями с Report поделился распрощавшийся с "Зира" вратарь Боян Зогович.

По мнению 31-летнего голкипера, клуб с большой долей вероятности не хочет вратаря-легионера. Черногорский игрок связал изменения в команде с тем, что не был завоеван пропуск в Лигу Европы: "Мне жаль, что мы не смогли отправиться на еврокубки из-за разницы в голах. Мы потеряли много очков, но думаю, у нас была хорошая команда".

Зогович отметил, что хотел бы продолжить карьеру в Азербайджане: "Если какой-то клуб захочет, я постараюсь остаться в Азербайджане".

"Зира" завершил прерванный на середине сезон 2019/2020 с 23 очками после 20 игр на 5 месте. Зогович перешел в "Зира" летом 2019 года.