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Чемпионат мира по мини-футболу: Сегодня состоятся еще 8 матчей

Чемпионат мира по мини-футболу: Сегодня состоятся еще 8 матчей 07:30
Футбол
22 мая 2025 г. 07:30
Чемпионат мира по мини-футболу: Сегодня состоятся еще 8 матчей

Во второй день чемпионата мира по мини-футболу, проходящего в Баку, состоятся еще 8 матчей.

Как сообщает Report, игры пройдут на Национальной гимнастической арене.

Второй игровой день мундиаля начнется матчем Гана - Испания.

Чемпионат мира

Групповой этап

I тур

22 мая

Группа E

14:00. Индонезия - Коста-Рика
15:15. Черногория - Таиланд

Группа F

18:15. Казахстан - Польша
19:30. США - Босния и Герцеговина

Группа G

16:30. Чехия - Аргентина
20:45. Грузия - ОАЭ

Группа H

12:45. Гана - Испания
22:00. Сербия - Израиль

Финал чемпионат мира пройдет 1 июня.

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Версия на азербайджанском языке Minifutbol üzrə dünya çempionatı: Bu gün daha 8 qarşılaşma baş tutacaq

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