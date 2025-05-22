Чемпионат мира по мини-футболу: Сегодня состоятся еще 8 матчей

Во второй день чемпионата мира по мини-футболу, проходящего в Баку, состоятся еще 8 матчей.
Как сообщает Report, игры пройдут на Национальной гимнастической арене.
Второй игровой день мундиаля начнется матчем Гана - Испания.
Чемпионат мира
Групповой этап
I тур
22 мая
Группа E
14:00. Индонезия - Коста-Рика
15:15. Черногория - Таиланд
Группа F
18:15. Казахстан - Польша
19:30. США - Босния и Герцеговина
Группа G
16:30. Чехия - Аргентина
20:45. Грузия - ОАЭ
Группа H
12:45. Гана - Испания
22:00. Сербия - Израиль
Финал чемпионат мира пройдет 1 июня.