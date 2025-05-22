Чемпионат мира по мини-футболу: Сегодня состоятся еще 8 матчей

Чемпионат мира по мини-футболу: Сегодня состоятся еще 8 матчей

07:30

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Во второй день чемпионата мира по мини-футболу, проходящего в Баку, состоятся еще 8 матчей. Как сообщает Report, игры пройдут на Национальной гимнастической арене. Второй игровой день мундиаля начнется матчем Гана - Испания. Чемпионат мира Групповой этап I тур 22 мая Группа E 14:00. Индонезия - Коста-Рика

15:15. Черногория - Таиланд Группа F 18:15. Казахстан - Польша

19:30. США - Босния и Герцеговина Группа G 16:30. Чехия - Аргентина

20:45. Грузия - ОАЭ Группа H 12:45. Гана - Испания

22:00. Сербия - Израиль Финал чемпионат мира пройдет 1 июня. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram