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Чемпионат мира по мини-футболу: Определились все четвертьфинальные пары

Чемпионат мира по мини-футболу: Определились все четвертьфинальные пары Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по мини-футболу в Баку.
Футбол
28 мая 2025 г. 23:50
Чемпионат мира по мини-футболу: Определились все четвертьфинальные пары

Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по мини-футболу в Баку.

Как передает Report, по итогам прошедших сегодня на Национальной арене гимнастики матчей последние четыре сборные получили путевки в 1/4 финала.

Черногория, одержав победу над Польшей, прошла в следующий этап. Таиланд, уступив Боснии и Герцеговине, прекратил борьбу в турнире. Израиль крупно проиграл Чехии - 0:4. В последнем матче 1/8 финала сборная Грузии проиграла Сербии со счетом 2:3.

Чемпионат мира
1/4 финала

Венгрия - Мавритания

Черногория - Чехия

Англия - Азербайджан

Босния и Герцеговина - Сербия

Отметим, что матчи 1/4 финала состоятся завтра.

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Версия на азербайджанском языке Minifutbol üzrə dünya çempionatı: 1/4 finalın bütün cütləri müəyyənləşib

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