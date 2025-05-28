Чемпионат мира по мини-футболу: Определились все четвертьфинальные пары

Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по мини-футболу в Баку.
Как передает
Черногория, одержав победу над Польшей, прошла в следующий этап. Таиланд, уступив Боснии и Герцеговине, прекратил борьбу в турнире. Израиль крупно проиграл Чехии - 0:4. В последнем матче 1/8 финала сборная Грузии проиграла Сербии со счетом 2:3.
Чемпионат мира
1/4 финала
Венгрия - Мавритания
Черногория - Чехия
Англия - Азербайджан
Босния и Герцеговина - Сербия
Отметим, что матчи 1/4 финала состоятся завтра.