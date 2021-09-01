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Чемпионат мира: Азербайджан сыграет с Люксембургом, Турция - с Черногорией

Чемпионат мира: Азербайджан сыграет с Люксембургом, Турция - с Черногорией Сегодня стартует IV тур отборочного этапа Чемпионата мира по футболу в европейской зоне
Футбол
1 сентября 2021 г. 07:45
Чемпионат мира: Азербайджан сыграет с Люксембургом, Турция - с Черногорией

Сегодня стартует IV тур отборочного этапа Чемпионата мира по футболу в европейской зоне.

Как сообщает Report, сборная Азербайджана, играющая в группе А, встретиться с командой Люксембурга. В другом матче группы сыграют сборные Португалии и Ирландии.

Победитель предыдущего чемпионата – Франция – примет у себя Боснию и Герцеговину. Еще одна игра в группе D пройдет между командами Казахстана и Украины.

В группе G встретятся сборные Турции и Черногории, Норвегии и Нидерландов, а также Латвии и Гибралтара.

Чемпионат мира – 2022, отборочный турнир

IV тур

1 сентября

Группа А

22:45. Люксембург – Азербайджан

22:45. Португалия – Ирландия

Группа D

18:00. Казахстан – Украина

22:45. Франция – Босния и Герцеговина

Группа F

22:45. Дания – Шотландия

22:45. Фарерские острова – Израиль

22:45. Молдова – Австрия

Группа G

22:45. Латвия – Гибралтар

22:45. Норвегия – Нидерланды

22:45. Турция – Черногория

Группа H

22:45. Россия – Хорватия

22:45. Мальта – Кипр

22:45. Словения – Словакия

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