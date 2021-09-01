Чемпионат мира: Азербайджан сыграет с Люксембургом, Турция - с Черногорией

Сегодня стартует IV тур отборочного этапа Чемпионата мира по футболу в европейской зоне.
Как сообщает Report, сборная Азербайджана, играющая в группе А, встретиться с командой Люксембурга. В другом матче группы сыграют сборные Португалии и Ирландии.
Победитель предыдущего чемпионата – Франция – примет у себя Боснию и Герцеговину. Еще одна игра в группе D пройдет между командами Казахстана и Украины.
В группе G встретятся сборные Турции и Черногории, Норвегии и Нидерландов, а также Латвии и Гибралтара.
Чемпионат мира – 2022, отборочный турнир
IV тур
1 сентября
Группа А
22:45. Люксембург – Азербайджан
22:45. Португалия – Ирландия
Группа D
18:00. Казахстан – Украина
22:45. Франция – Босния и Герцеговина
Группа F
22:45. Дания – Шотландия
22:45. Фарерские острова – Израиль
22:45. Молдова – Австрия
Группа G
22:45. Латвия – Гибралтар
22:45. Норвегия – Нидерланды
22:45. Турция – Черногория
Группа H
22:45. Россия – Хорватия
22:45. Мальта – Кипр
22:45. Словения – Словакия