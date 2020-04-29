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Чемпионат Италии в этом сезоне могут отменить

Чемпионат Италии в этом сезоне могут отменить

"Итальянские футбольные клубы могут досрочно завершить текущий сезон и отдать предпочтение следующему чемпионату". 

Как сообщает Report, об этом в заявлении телеканалу "La 7" отметил министр спорта страны Винченцо Спадафора. 

По его словам, принятые во французском футболе решения могут заставить местную федерацию предпринять аналогичные шаги: "На очередной встрече с представителями серии  А могут произойти сюрпризы. Большинство клубов могут попросить нас досрочно завершить текущий чемпионат для более лучшей подготовки к следующему сезону". 

Отметим, что из-за пандемии коронавируса правительство Франции запретило спортивные соревнования в стране до сентября. 

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