Чемпионат Италии в этом сезоне могут отменить

"Итальянские футбольные клубы могут досрочно завершить текущий сезон и отдать предпочтение следующему чемпионату".

Как сообщает Report, об этом в заявлении телеканалу "La 7" отметил министр спорта страны Винченцо Спадафора.

По его словам, принятые во французском футболе решения могут заставить местную федерацию предпринять аналогичные шаги: "На очередной встрече с представителями серии А могут произойти сюрпризы. Большинство клубов могут попросить нас досрочно завершить текущий чемпионат для более лучшей подготовки к следующему сезону".

Отметим, что из-за пандемии коронавируса правительство Франции запретило спортивные соревнования в стране до сентября.