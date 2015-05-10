​Чемпионат Испании:"Реал" сыграл вничью с "Валенсией" - ВИДЕО

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В матче 36-го тура испанской Примеры на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде "Реал" и "Валенсия" сыграли вничью со счётом 2:2.

Как передает Report, "летучие мыши" к 26-й минуте матча вели со счётом 2:0 — точными ударами отметились Пако Алькасер и Хави Фуэго.

В конце первого тайма у "сливочных" была отличная возможность отыграться, но Криштиану Роналду не забил пенальти — вратарь «Валенсии» Диего Алвес повторил рекорд Субисарреты по количеству отбитых пенальти в Примере.

На 56-й минуте Пепе сократил разницу в счёте, а Иско на 84-й минуте сравнял счёт.

"Барселона" выиграла у "Реала Сосьедад", одержав пятую победу в турнире подряд. Встреча проходила в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счётом 2:0.

"Барселона" за два тура до окончания первенства опережает идущий вторым "Реал" на четыре очка. "Валенсия" располагается на четвёртой позиции, отставая от находящегося на третьей строчке "Атлетико" на три очка. При этом "Атлетико" провёл на игру меньше, чем "Валенсия".

Чемпионат Испании. 36-й тур

Эйбар – Эспаньол 0:2

Голы: 0:1 – 29 Гарсия, 0:2 – 60 Стуани.

Гранада – Кордоба 2:0

Голы: 1:0 – 45 Майнц, 2:0 – 69, пенальти Эль-Араби.

Барселона – Реал Сосьедад 2:0

Голы: 1:0 – 51 Неймар, 2:0 – 85 Педро.

Реал Мадрид – Валенсия 2:2

Голы: 0:1 – 19 Алькасер, 0:2 – 26 Фуэго, 1:2 – 56 Пепе, 2:2 – 84 Иско.

Атлетик – Депортиво 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 14 Адурис, 1:1 – 90 Лопо.